Российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим центрам на Украине. Об этом рассказали в понедельник, 31 августа, в Министерстве обороны России.

Как подчеркивает оборонное ведомство, мишенями стали объекты, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) в военных целях.

Также ВС России разбомбили места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего и военного имущества, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

На Западе между тем отмечают, что главарь киевского режима Владимир Зеленский крайне недоволен происходящим. По словам военного аналитика Александра Меркуриса, которого цитирует РИА Новости, "Зеленский, которого, очевидно, злят российские авиаудары, теперь требует нарастить производство украинских беспилотников".

На этом фоне Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что еще в июле Европа ориентировала киевский режим на наращивание интенсивности диверсионно-террористических атак и ударов по российской территории.