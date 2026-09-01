"Помню все, что сказал у гроба Волчек": как живет Сергей Гармаш после скандального ухода из "Современника"

В 2020-м один из самых востребованных российских актеров Сергей Гармаш со скандалом покинул театр "Современник", в котором прослужил без малого 40 лет. Любимец публики не согласился с "вектором развития", который задал новый художественный руководитель театра. Прошло шесть лет с тех пор, как актер решил идти своей дорогой. Как живет теперь Сергей Леонидович, которому 1 сентября исполняется 68 лет?

Мама привела в профессию

Редчайший случай — в театральное училище в Днепропетровске Гармаш поступил под давлением матери. Уроженец Херсона мечтал о "мореходке".

Отец продвинулся на руководящие должности из простых водителей. Мама — диспетчер на автобусной станции. Именно она взяла и отнесла в театральное документы сына. Так Сергей получил диплом артиста кукольного театра.

Уже отслужив в армии, Гармаш решил двигаться дальше и сумел поступить в Школу-студию МХАТ. Ему посчастливилось стать одним из ведущих актеров знаменитого "Современника". Роли играл — одна лучшей другой: Лопахин в "Вишневом саде", Альфонс в "Трех товарищах" и тому подобное.

Впервые на экране Сергей появился в 1984-м и сразу в главной роли — в картине "Отряд" Алексея Симонова. С тех пор кинорежиссеры о Гармаше никогда не забывали, даже в пресловутые 1990-е. Он снимался у самых известных — Михалкова, Говорухина, Лунгина, Соловьева, Вайды и других.

Примерный семьянин

"У меня за плечами были училище, служба в армии, работа в театре кукол, а она была десятиклассницей и просто меня боялась", — так вспоминает Сергей Леонидович о знакомстве со своей единственной женой. Инне Тимофеевой было всего 16. Она и Сергей вместе учились в Школе-студии.

Свадьбу сыграли, когда невесте исполнилось 18. Гармаш умудрился на семь часов опоздать — на съемках устроил мальчишник и не успел на самолет. "Женщину в загсе держали руками, чтобы она не ушла с работы", — теперь смеется Инна, а в день свадьбы ей, конечно, было не до смеха.

Тимофеева — актриса "Современника", немного снималась в кино. Супруги вместе 45 лет. Воспитали двоих детей. Дочери Дарье 38. Она окончила продюсерский факультет ВГИКа, вышла замуж за художника по свету и подарила родителям внука Павла. Сыну Гармаша и Тимофеевой Ивану — 20 лет.

Его скандальный поклон

Бессменный художественный руководитель "Современника" Галина Волчек ушла из жизни в 2019-м. На церемонии прощания с Галиной Борисовной Гармаш сказал: "Мы будем работать, зная, что вы стоите там, в какой-то из кулис".

Пройдет всего семь месяцев, и то, что происходит в театре, Гармаш назовет "расправой над людьми, которые посвятили несколько десятилетий работе в труппе". В открытом письме к коллегам Сергей напишет: "Ситуация внутри труппы чудовищная. На лицо очевидный раскол, чего не было здесь никогда. И за этот раскол личную ответственность, с моей точки зрения, несёт худрук. Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек".

Гармаш откланялся. Некоторые шептались за его спиной, что Сергей Леонидович просто сам желал занять место Виктора Рыжакова, однако желаемого не получил.

Покинув "Современник", Гармаш начал выходить на сцену Малого театра, сыграл в "Кроткой" по Достоевскому. Также он задействован в спектаклях Мастерской "12" Никиты Михалкова. Не секрет, что актер участвует в рекламе. Он живет с семьей в большом загородном доме в Подмосковье и ни на что не жалуется.

Гармаш по-прежнему востребован в кино. За последние пять с его участием вышло несколько фильмов — драма "В раю правды нет", семейный фильм "Чебурашка", в котором актер играет роль Гены, "Летучий корабль", "Василиса и хранители времени". Сергей Леонидович может выбирать и всеми силами старается не иметь ничего общего с "аморальным кино". На вопрос о том, что это такое, артист отвечает: "У нас огромное количество фильмов, где я не могу найти героев, которым мне хочется сопереживать, о которых мне хочется плакать и думать. Вот это для меня и есть "аморальное кино".