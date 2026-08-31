Погибшая Диана разрушила масштабные планы мужа-изменника: вот что сказал принц Чарльз, узнав о смерти принцессы

Сегодня, 31 августа, исполняется 29 лет со дня трагической смерти принцессы Дианы. Стало известно, что сказал принц Чарльз, узнав о гибели экс-супруги, и каким образом она нарушила его наполеоновские планы.

Королевский биограф Пенни Джуниор в своей книге "Фирма", посвященной истории семейства Виндзоров, описала тот роковой день. Цитаты из книги приводит издание Express. Так, принц Чарльз, узнав о смерти принцессы Дианы, ужаснулся, однако его куда больше расстроила не смерть экс-супруги, а то, как это отразится на судьбе семьи и монархии.

"Услышав печальную новость, Чарльз произнес: "Они все будут винить меня, не так ли? Мир сойдет с ума. Мы столкнемся с такой реакцией, которую даже не представляли. И она может все уничтожить. Она может уничтожить монархию", - якобы заявил растерянный экс-супруг Дианы.

В какой-то степени слова Чарльза оправдались. Новость о смерти Дианы Спенсер стала шоком для людей по всему миру. Люди приносили цветы к Букингемскому дворцу и оставляли сотни записей в книге для соболезнований.

Также королевский биограф сообщил, что в тот день принц Чарльз обзвонил всю родню, и в первую очередь связался с возлюбленной Камиллой. Что же до Елизаветы II, то именно в этот период, как пишет биограф, "никогда еще не были отношения сына и матери более натянутыми".

Самое интересное, что Диана своей гибелью нарушила масштабные планы Чарльза. Оформив развод в августе 1996 года, спустя год он собирался представить публике новую избранницу. Однако официально признать Камиллу своей спутницей в такое тяжелое время, как гибель Дианы, он не мог. В тот период только ленивый не обвинял Чарльза в том, что трагедия произошла и по его вине тоже.

Вообще многие до сих пор винят британскую королевскую семью в смерти Дианы Спенсер. В Сети ходит множество теорий, почему она погибла "на самом деле".

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