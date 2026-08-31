При крушении парома у берегов Кипра погибла россиянка

У берегов Северного Кипра затонул пассажирский паром Filo Denizcilik, который следовал из Гирне в Мерсин.

Одной из жертв крушения стала гражданка России, сообщила пресс-служба нашего посольства в Турции. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Погибли восемь человек, более 20 числятся пропавшими без вести. Всего на пароме находились 267 пассажиров. Эвакуированных с судна доставили в порт Кирении.

Инцидент произошел 30 августа. По неизвестной причине в его носовую часть парома попала вода.

Капитан судна и еще семь членов экипажа задержаны. По данным СМИ, паром не был оснащен достаточным количеством спасательных жилетов, а экипаж игнорировал сообщения о подступающей воде.