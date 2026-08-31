Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России. Об этом заявили в понедельник, 31 августа, в пресс-бюро Службы внешней разведки.

Как подчеркнули в СВР, "Запад вовсю готовится к выборам в России", которые будут проводиться с 18 по 20 сентября. Так называемые поборники законности и демократии в Европе поставили перед собой двоякую задачу: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании.

Однако ни киевский режим, ни оторвавшиеся от родной земли русофобствующие "политэмигранты", ни стоящие за ними тоталитарно-либеральные западные круги не смогут помешать российским гражданам реализовать свое избирательное право, цитирует заявление спецслужбы ТАСС.

Ранее о попытках недругов расшатать ситуацию в России, используя внутриполитическую повестку, рассказали в Кремле. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что киевский режим распространяет утку про якобы новую волну мобилизации в ряды российской армии — в действительности ничего подобного не планируется.

О вражеской пропаганде перед выборами в России предупреждал также заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Политик заявил, что слухи о якобы мобилизации — вранье, никакой необходимости в этом для российской армии нет. Это вражеская пропаганда, которая активизировалась накануне сентябрьских выборов в Госдуму.