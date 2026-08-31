Премьер Испании сделал заявление о причастности России к миграционному кризису

Нельзя исключать, что Россия причастна миграционному кризису в Испании. С таким заявлением выступил в понедельник, 31 августа, глава испанского кабмина Педро Санчес.

Как подчеркнул политик, после 30 и 31 июля участились случаи распространения в социальных сетях фейков, якобы связанных с Россией и с Израилем, а также с международным ультраправым движением — оно "всегда использует тему миграции не только для атак на Испанию, но и на Европу".

Санчес не смог привести никаких мало-мальски убедительных доказательств своих обвинений, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье признавал, что у Брюсселя нет полной картины того, что спровоцировало миграционный кризис в Сеуте. Хотя Брюссель фиксирует повышенное внимание российских средств массовой информации к ситуации, нет свидетельств каких-либо "информационных действий с их стороны".

На этом фоне заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал события в Испании крахом миграционной политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом, причем не только в сфере регулирования иммиграции, но и в общем самопозиционировании ЕС — в том, "какую политику он проводит в отношении тех стран, которых он объявляет партнерами".