Акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом пройдут в столице 3 сентября

В Москве 3 сентября пройдут памятные акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Ежегодно 3 сентября в Москве проходят мероприятия, посвящeнные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году жители столицы смогут присоединиться к траурным митингам и возложению цветов к мемориалам, а также принять участие в волонтeрской акции по созданию памятных сувениров для социальных учреждений", – сказано в сообщении.

В 14:00 москвичи разных возрастов соберутся у мемориальных знаков, чтобы отдать дань памяти жертвам терактов. К подножию памятников будут возложены красные гвоздики, символизирующие скорбь и уважение.

Памятные митинги пройдут по 10 столичным адресам, связанным с трагическими событиями: у мемориальной доски "Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке", на станциях метро "Рижская", "Парк культуры", "Лубянка", "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади, на месте взорванных домов на Каширском шоссе и на ул. Гурьянова, а также у гостиницы "Националь" и на аэродроме "Тушино".

Кроме того, волонтeры Москвы смогут внести вклад в сохранение памяти о трагических событиях. В волонтeрском центре "Доброе место. Нева" с 16:00 до 18:00 пройдeт мастер-класс, на котором добровольцы создадут своими руками памятные сувениры – "Ангелов Добра". Изготовленные изделия будут переданы в социальные учреждения Северного административного округа Москвы.