Признание или непризнание европейцами результатов выборов в России — это для нас "десятое дело". Об этом заявил в понедельник, 31 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул политик в комментарии журналисту Александру Юнашеву (запись опубликована в его MAX-канале), провокационные устремления со стороны недружественно настроенных государств "были, есть и будут", однако "нам в этом плане опыта не занимать".

При организации выборов это учитывается — "все, кому должно, будут принимать необходимые меры". Что касается мнения западников о российских выборах, нас это не волнует, поскольку у России "своя политическая система, у нас свой политический процесс, избирательная кампания идет на полной скорости".

Ранее в Службе внешней разведки России предупредили, что Евросоюз реализует масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России. Так называемые поборники законности и демократии в Европе поставили перед собой двоякую задачу: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании.

Глава думского комитета по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв рассказал о попытках призвать россиян к различного вида провокациям на выборах в нижнюю палату парламента, предпринимаемых антироссийскими эмигрантскими организациями. Парламентарий подчеркнул, что комиссия обратилась в Генеральную прокуратуру для принятия мер реагирования.