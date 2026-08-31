Принц Гарри рассказал, что будет делать в Великобритании: его слова спровоцировали скандал

26 августа принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, вернулись в Великобританию вместе со своими детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет. Это случилось после недавнего воссоединения с 77-летним королем Карлом III и 79-летней королевой Камиллой в Хайгроуве.

Ожидается, что Сассекские обоснуются в собственном частном доме в Великобритании, а не вернутся в одну из королевских резиденций. Также предполагается, что Арчи и Лилибет будут посещать закрытую школу неподалеку от нового британского дома супругов.

Теперь опальные супруги с нуля налаживают быт в окрестностях Лондона. Говорят, Меган Маркл прежде всего сосредоточена на том, чтобы помочь принцу Арчи и принцессе Лилибет привыкнуть к новому дому и подготовиться к учебе в школе в сентябре.

Что касается принца Гарри, то он намерен быть "домохозяином". Об этом сообщил сам герцог в подкасте звезды регби Джо Марлера. Принц уточнил, что планирует сосредоточиться на "отцовстве". Самое интересное, что слова Гарри спровоцировали скандал в Сети. Многие комментаторы выразили свое возмущение и негодование.

Одни высказали мнение, что Гарри "и так последние шесть лет ничем не занимался и нигде не работал". Другие заявили, что принцу "давно пора выйти на нормальную работу", раз он отказался от королевских обязанностей. Третьи и вовсе сделали вывод, что последние годы Гарри "сидит на шее жены".

Поэтому заявление о том, что принц намерен посвятить себя детям, сильно разозлило общественность. Многие просто бояться, что "семейку" опять придется обеспечивать "из своего кармана", как это было, когда Гарри и Меган входили в состав королевской семьи.

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