Семьям сбежавших релокантов выделят с замороженных счетов не больше МРОТ

В России официально установлена предельная величина ежемесячного гуманитарного пособия, которое родственники осужденных релокантов и иностранных агентов, скрывшихся от правосудия, смогут получать с их замороженных счетов.

Согласно постановлению правительства за подписью председателя кабмина Михаила Мишустина, такое пособие будет равняться величине минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как напоминает ТАСС, в 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц.

Ранее Государственная дума приняла поправки, которые затрагивают покинувших Россию граждан, которые обвиняются в правонарушениях и преступлениях экстремистской направленности, в участии в нежелательных организациях, дискредитации армии и призывах к нарушению территориальной целостности. По словам председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, это те, кто "наносит вред нашей стране" и "годами пытается сделать все, чтобы разрушить наше государство".

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев недвусмысленно высказался в адрес тех, кто "спрятался куда-то под корягу или свинтил" после начала Россией специальной военной операции. Как заявил политик, "туда и дорога", зато вся Россия на фоне непростых геополитических условий сплотилась.