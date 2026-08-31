Елена Товстик опубликовала позорные фото Дибровой: такого Полина явно не ожидала

Елена Товстик тяжело переживает развод с миллиардером. Роман не устоял перед красавицей-соседкой и, оставив жену с шестью детьми, ушел к Полине Дибровой. Супруга телеведущего ответила на чувства Товстика, уже год они живут вместе.

Многодетная мама сначала активно критиковала в соцсетях экс-супруга, выставляя его плохим отцом, а теперь взялась за соперницу. Елена решила опозорить Полину и опубликовала откровенное фото Дибровой. На снимке бывшая жена телеведущего позировала в "голом" платье, едва прикрывающем ее грудь. Товстик заявила, что Диброва подает дурной пример участницам своего женского клуба.

"Иногда я смотрю на то, как сегодня некоторые женщины называют себя "хранительницами семейных ценностей", создают женские клубы, учат других женщин быть мудрыми, сильными и сохранять семью — и невольно задаюсь вопросом: а что именно мы называем семейными ценностями?" — написала Елена в личном блоге.

По словам бывшей жены миллиардера, Полина учит дам в своем клубе, как сохранить семью, а сама увела мужчину, оставив его шестерых детей без отца. Товстик отметила, что Диброва транслирует не те ценности, которые следовало бы, поскольку сама оказалась причастна к разрушению семьи.

"Прежде чем открывать женский клуб и рассказывать другим, "как правильно жить", неплохо бы каждому из нас сначала спросить себя: "А соответствует ли моя собственная жизнь тем ценностям, которым я собираюсь учить других?"" — заключила Елена.

Полина явно не ожидала, что когда-либо ее фото с конкурса красоты будут использовать, как иллюстрацию развязного образа жизни. Снимки сделаны на сцене, и столь откровенный наряд Диброва явно выбрала, учитывая правила конкурса.