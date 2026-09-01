Гороскоп на сегодня, 1 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Начало осени принесет ощущение, что двигаться вперед стало легче. Не откладывайте яркую идею: даже небольшой смелый шаг поднимет настроение.

Тельцы

Встреча или неожиданное сообщение могут вернуть вас к человеку, с которым давно не было связи. Поговорите и посмотрите, насколько вам по-прежнему интересно друг с другом.

Близнецы

Первый день сентября напомнит о проекте или карьерной цели, которую вы отложили. Наметьте один конкретный шаг до конца недели.

Раки

Может снова появиться интерес к учебе, языкам или навыку, который когда-то не хватило времени освоить. Выбирайте знания, которые сможете применить уже этой осенью.

Львы

Составьте список сезонных покупок, прежде чем отправляться в магазин. Оставьте место для одной красивой вещи, которая порадует вас, но не нарушит финансовые планы.

Девы

Меркурий в вашем знаке помогает яснее увидеть, какие отношения развиваются, а какие держатся на привычке. Спокойно обсудите ожидания и границы.

Весы

День подойдет для наведения порядка в задачах, документах и переписках. Не пытайтесь закрыть все сразу: удалите лишнее и расставьте приоритеты.

Скорпионы

Старое увлечение или незаконченная работа могут снова вас заинтересовать. Дайте этой теме еще один шанс, используя прежний опыт.

Стрельцы

Захочется сделать повседневную жизнь уютнее перед наступлением холодов. Небольшое обновление дома или новый утренний ритуал заметно улучшат настроение.

Козероги

Пересмотрите планы, связанные с обучением, поездкой или переездом: некоторые детали требуют уточнения. Заодно проверьте технику или автомобиль.

Водолеи

Луна располагает к спокойной ревизии бюджета и привычных расходов. Проверьте подписки, регулярные платежи и финансовые цели.

Рыбы

Начало месяца подходит для внутренней уборки не меньше, чем для домашней. Решите, что готовы исправить, завершить или оставить в прошлом.