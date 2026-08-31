Путин: Россия готова сделать постоянным безвизовый режим с Китаем

Владимир Путин на переговорах с Си Цзиньпином выразил соболезнования родным и близким погибших в результате наводнения в Непале и Тибете. Президент России встретился с председателем КНР в Бишкеке, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Глава российского государства прибыл в столицу Киргизии в понедельник. Путин примет участие в саммите ШОС. В составе российской делегации – глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На встрече с Си Цзиньпином Путин отметил, что Россия готова перевести безвизовый режим с Китаем на постоянную основу. При условии, что Пекин сочтет это полезным, приводит слова российского лидера РИА Новости.