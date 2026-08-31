Новак велел своевременно принимать меры против дефицита топлива

Власти должны своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать необходимые меры для предотвращения дефицита топлива. Такое заявление сделал в понедельник, 31 августа, вице-премьер Александр Новак.

Для обеспечения стабильной ситуации в регионах Министерство энергетики России вместе с нефтяными компаниями продолжит работу по равномерному распределению объемов топлива с учетом потребностей субъектов, обеспечивая топливный баланс в регионах.

Министерству энергетики и антимонопольщикам поручено контролировать ценообразование на независимых автозаправочных станциях. Особое внимание предписывается уделять реализации соглашений между региональными операторами и крупными сетями независимых автозаправочных станций, сообщает ТАСС.

Ранее Новак заверил, что власти России в постоянном режиме отслеживают динамику ситуации на внутреннем топливном рынке. Кабмин "держит руку на пульсе" и изучает, "где необходимо дополнительно перенаправить потоки". В то же время вице-премьер признал, что "сейчас действительно складывается второй этап, напряженная ситуация на рынке".

Российский лидер Владимир Путин признал, что в стране есть проблемы с бензином, которые создают неудобства для граждан. Однако, заверил президент, председатель правительства Михаил Мишуcтин держит эти вопросы на контроле, сформирована и работает специальная комиссия.