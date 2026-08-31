В России утвердили условия запуска 5G: что изменится для граждан

Операторы так называемой "большой четверки" ("Билайн", "Мегафон", МТС и Т2) получат возможность разворачивать сети пятого поколения на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах. Об этом рассказали в понедельник, 31 августа, в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Как уточняет Минцифры, после обсуждения с операторами и компетентными ведомствами разработаны соответствующие предложения для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ).

Ожидается, что для создания высокопроизводительных сетей операторам сотовой связи будут предоставлены новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц. Это ускорит внедрение новых услуг, в том числе для промышленности.

Для пользователей связи это будет означать более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, увеличенную пропускную способность сети, пишет "Российская газета".

В Минцифры заявляла, что стандарт связи 5G должен появиться в России не позднее 31 декабря 2027 года, однако это касается только городов-миллионников. С того же года планируется переход с иностранного оборудования на российские базовые станции связи, в качестве дедлайна назван конец 2031 года.

Также ведомство обещало, что уже с 2027 года россияне во время перелетов смогут пользоваться высокоскоростным интернетом 5G. Этому заявлению предшествовали успешные испытания в Томской области: связь была реализована с борта самолета ТВС-2МС, который выступал в роли аналога спутника.

Тем временем антимонопольщики возбудили дело против "Мегафона" за распространение рекламы услуги "5G режим". Федеральная антимонопольная служба сочла недостоверными обещания оператора связи, который рекламировал зеленую карту с надписью "Мегафон 5G режим", а по факту обеспечивал лишь доступ к сети LTE (4G).