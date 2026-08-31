Европу призвали готовиться к суровой зиме при дефиците газа

Евросоюз на 80% зависит от импорта газа. При этом европейские топливные хранилища заполнены лишь на 62%, что является рекордно низким уровнем за последние 15 лет, заявил еврокоммиссар по климату Вопке Хукстра.

Чиновник предупредил, что Европе грозит крайне рискованный сценарий - сочетание низкого уровня запасов с суровой зимой. По его словам, такого развития событий никто не может себе позволить, поэтому надо продолжать заполнять хранилища, передает РИА Новости.

Западные СМИ ранее сообщали, что в Европе газовый рынок столкнулся с "зимней паникой" из-за маленьких запасов газа перед отопительным сезоном. Нехватка углеводородов может сказаться на ценах на газ зимой. В последние недели стоимость голубого топлива на европейском рынке существенно поднялась.