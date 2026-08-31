Мать 12-летнего мальчика, убитого девочками, разрыдалась на его могиле: "Этим тварям желаю быть наказанными"

В Подмосковье в минувшие выходные похоронили 12-летнего школьника, с которым расправились подружки 15 и 16 лет. Девочки объяснили, что пошли на столь страшное преступление ради того, чтобы увидеть, как умирает человек.

По предварительным данным, подростки заманили мальчика в заброшенное общежитие и расправились с ним. Все тело мальчика усеяно ножевыми ранениями. На похоронах мама убитого Анжела едва держалась на ногах. На могиле сына она произнесла речь, в которой попросила наказать убийц по всей строгости закона.

"Он был самый счастливый, самый любимый сын, внук, племянник. Про боль, наверное, и не надо говорить. Это очень тяжело. Я не знаю, как быть дальше, как жить. Спасибо Богу, что он у нас был. Не спасибо, что его у нас отнял. Этим тварям я желаю, чтобы они были наказаны по всей строгости сначала судом, а затем и жизнью", — заявила мать погибшего MSK1.RU.

Женщина считает, что девочки радовались, убивая ее сына. "Тут и после первого удара ножом остановишься, а им, видимо, его боль удовольствие приносила. Они планировали еще убивать — наш первый", — произнесла Анжела, не сдерживая слез.

Отметим, что подозреваемых в убийстве арестовали на два месяца. Родители этих девочек опасаются самосуда, а соседи требуют высшей меры наказания.

"Я бы расстрел дала за то, что они сделали. Пусть независимо, маленькая ты, большая, нет значения, если ты уже такие дела делаешь. <…> Перевоспитывать их бесполезно: ну выйдут они, а что дальше?! Пойдут народ уничтожать", — негодует соседка.