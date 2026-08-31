"Подвальная рада": Заседания украинского парламента переносят в убежище

Верховную раду Украины переводят работать в подвальные помещения. Как заявили в украинском парламенте, аппарат принимает все необходимые меры для обеспечения непрерывной работы законодательного органа.

Отмечается, что решение принято в связи с постоянными воздушными тревогами. В последние недели ВС России устраивают атаки на украинские инфраструктурные и военные объекты более десяти раз в течение суток. Власти Киева объявили, что из-за этого школы переводятся на смешанный очно-заочный режим.

По данным украинских СМИ, бесперебойная работа депутатов будет обеспечена за счет их перевода в подвальное помещение. Для парламентариев там оборудуют несколько комнат и коридоров. Несколько фракций уже выразили недовольство этим решением, передает ТАСС.