Путин отметил укрепление отношений России и Индии

Владимир Путин прилетел в Бишкек, где 1 сентября состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. На 31 августа в плане нашего президента - несколько двусторонних встреч.

Первая - с председателем КНР Си Цзиньпином. Владимир Путин поприветствовал его на китайском языке и назвал дорогим другом. Президент отметил беспрецедентный рост туристического потока между странами - на 43 процента за первое полугодие. И все благодаря введению безвизового режима. И предложил сделать его постоянным. Пока же безвиз действует до конца следующего года.

Владимир Путин подчеркнул, что основе всеобъемлющего российского-китайского партнерства - традиции уважения, равенства и взаимная выгода. Экономическое сотрудничество по всем направлением обсуждали в первую очередь.

Отношения Москвы и Нью-Дели укрепляются и этому способствует личное внимание Нарендры Моди. Об этом Владимир Путин заявил на следующей встрече в Бишкеке - с премьер-министром Индии. Между нашими странами вырос турпоток, товарооборот также прибавил 2 процента, привел статистику наш президент. Нарендра Моди, в свою очередь, много высказывался о международных проблемах. Индия поддерживает все мирные усилия на украинском треке и продолжит это делать.