Собянин заявил о продлении Таганско-Краснопресненской линии до района Куркино

Полина Старикова с будущей профессией определилась еще в детстве: она хочет стать хирургом-онкологом. И в новой школе для этого созданы все условия. В кабинетах естественно-научного профиля биологию, химию и физику объединили в одном пространстве. Чтобы будущие врачи изучали дисциплины не по отдельности, а в связке - так, как это работает в реальной медицине.

Упор сделан на профориентацию и практику. В классах современное лабораторное оборудование: цифровые датчики для исследований, микроскопы. Все, что нужно для опытов. Перегородки в классах - мобильные. Одно движение - и кабинет превращается в просторный зал для мероприятий. При отделке использовали надежные материалы: безопасные, нескользящие, выдерживают любые нагрузки. Все по современным московским стандартам, отметил мэр Москвы Сергей Собянин, который побывал в новой школе и пообщался с ребятами.

В здании - современные инженерные системы. Светодиоды здесь не просто экономят энергию - дают ровный, приятный свет, от которого не устают глаза. В новом актовом зале – все для мероприятий: мощный проектор, качественный звук, регулируемый свет.

"Из необычного - многофункциональное многосветное пространство, которое может быть одновременно и актовым залом на 180 человек. В этом актовом зале могут проводиться как семинары, лекции, так и какие-то торжественные мероприятия. Этот зал полностью оборудован современным световым и локальным оборудованием и проектором", - отметил Нияз Ситдиков, заместитель руководителя Департамента гражданского строительства Москвы.

Безбарьерная среда в школе позволит детям с ограниченными возможностями обучаться наравне с остальными.

"Мы предусмотрели все необходимые элементы, пандусы, лифты, специальное оборудование санузлы и душевые. Кроме того, предусмотрены широкие коридоры и дверные проемы, что позволяет людям с ограниченными возможностями свободно передвигаться. Кроме того, выполнена навигация и зрительные ориентиры для людей с ограниченными возможностями зрения", - рассказала Татьяна Струхова, главный инженер проекта компании-подрядчика.

Робототехника, беспилотники, 3D-моделирование - все эти направления доступны благодаря ИТ-классу. Одиннадцатиклассник Кирилл Кричевский говорит, что новое оборудование дает хорошую возможность проводить технические эксперименты: "Пока что моей целью является изучение IT-технологий, изучение IT-безопасности, аналитики данных".

На территории - универсальная площадка для баскетбола, волейбола и мини-футбола, гимнастическая зона под открытым небом. Рядом - тихая зона для отдыха. Вокруг - зелень, дорожки и лавочки.

На открытии школы Сергей Собянин сообщил о планах построить метро в этом районе, для этого продлят Таганско-Краснопресненскую линию: "Мы приняли решение о строительстве метрополитена от Планерной до Куркино, и теперь этот район будет интегрирован в московскую сеть метрополитена. Здесь вот недалеко от этой школы посмотрим место размещения. Посоветуемся с вами, делаем в следующем году проект планировки. И будете быстро доезжать до центра Москвы и обратно. Поэтому в Куркино, помимо замечательного района, появится и транспортная доступность".

Ожидается, что ежедневный пассажиропоток двух новых станций составит около 70 тысяч человек. Время в пути до метро сократится кардинально: вместо получаса на автобусе - всего пять минут пешком.