Медведи все чаще выходят к людям - приходится даже закрывать туристические маршруты

На Сахалине в селе Лесное медведи устроили купальню в чане с водой прямо на участке местных жителей. Сначала в пластиковой емкости, установленной у частного дома, плескались два косолапых, а через некоторое время к ним присоединился третий. Еще один медведь в это время обследовал центральную площадь рядом со зданием администрации поселка.

В Магадане медведь пробежался по улицам, напугав прохожих. В Красноярском крае ситуация не менее тревожная. Жители поселка Раздолинск стали свидетелями того, как хищник вышел прямо к жилым домам. А когда несколько собак попытались его прогнать, медведь вернулся и утащил одну из них в лес.

С пиротехникой, ракетницей и свистками - теперь только так жители сел в Казачинско-Пировском округе выходят на улицу. Хищников в этих местах с недавних пор видят чуть ли не каждый день. Зверь пытался добраться в село Галанино по Енисею. Мужчины на лодках заметили плывущего хищника и отогнали его на речной остров. Местные власти заверяют: на каждый сигнал о появлении дикого зверя выезжает специальная группа.

"Формируются оперативные бригады из числа сотрудников полиции, администрации, профессиональных охотников. Они приезжают на место, обследуют территорию. Они готовы в случае необходимости применить силу, ликвидировать животное", - сообщила Марина Черных, руководитель отдела по информационной политике администрации Казачинско-Пировского округа.

Только за последнюю неделю в округе застрелили четырех агрессивных хищников. Главная причина такого нашествия медведей, говорят специалисты, - голод: в тайге не уродились кедровые орехи и ягоды.

"Ситуация уже практически два месяца подобная, она отслеживается, держится на контроле: организована работа по оповещению населения, где-то дополнительно мы провели вот такие межведомственные рабочие совещания с распределением функций, которые закреплены действующим законодательством", - говорит Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.

С начала года по охотничьим лицензиям было отстреляно больше 120 опасных медведей.