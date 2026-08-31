Ляйсан Утяшева случайно показала лицо 11-летней дочери, которую тщательно скрывает

Ляйсан Утяшева и Павел Воля последнее воскресенье лета провели на концерте рэпера Мота. Супруги взяли с собой 11-летнюю дочь Софию.

Гимнастка была так восхищена выступлением артиста, что опубликовала несколько кадров семейного выхода в свет. Ляйсан показала свой модный образ: она надела черный свитшот, бордовую кожаную мини-юбку, из-под которой выглядывало светлое кружево, а также длинные кожаные митенки и бейсболку. Выглядела Утяшева восхитительно.

При этом на одном из кадров с концерта гимнастка впервые за долгое время показала лицо дочери. София была одета в жакет песочного оттенка с галстуком, образ девочка дополнила бейсболкой. Наследница Воли и Утяшевой улыбалась прямо в камеру.

Отметим, что звездные супруги помимо дочери воспитывают 13-летнего сына Роберта, но он на этот раз не приехал с семьей на концерт. Вскоре после рождения наследников Ляйсан и Павла приняли решение оберегать наследников от посторонних глаз. Супруги тщательно скрывали лица своих детей.

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Но, сегодня, когда дети гимнастки и шоумена подросли, Ляйсан начинает понемногу показывать наследников в соцсетях во всей красе – ведь теперь у Роберта и Софии можно спросить на это разрешения.

"Они сами, когда захотят, себя покажут. Это моя позиция. Мне, например, жутко не нравятся мои детские фотки. И если бы моя мама их вываливала, я бы сказала: "Мам, а почему я тут без трусов?". Огромное количество классных фоток, мы сливаем это в компьютер. Конечно, нам хочется, чтобы дети, когда вырастут, увидели, что мы их безумно любили и любим", – рассуждала Утяшева.