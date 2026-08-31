Роспотребнадзор по САО 3 сентября проведет акцию "Дни открытых дверей для предпринимателей"

Роспотребнадзор по САО сентября проведет 3 сентября акцию "Дни открытых дверей для предпринимателей".

Консультирование проводится для повышения грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, а также развитию механизма открытости Роспотребнадзора.

Акция пройдет в территориальном отделе Северного административного округа Управления Роспотребнадзора с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Адмирала Макарова, д. 10, 1 этаж (кабинет приема граждан).