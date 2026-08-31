Путин одобрил внесение изменений в Хартию ШОС

Одобрено подписание протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества. Подписанное президентом России Владимиром Путиным распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

В документе отмечено, что инициатор идеи - МИД России. Указом разрешается российскому внешнеполитическому ведомству во время переговоров о подписании протокола вносить в его проект изменения. Подчеркивается, что изменения не должны иметь принципиального характера.

Документ устанавливает и сроки подписания протокола. Считается целесообразным подписать его на заседании Совета глав государств - членов ШОС.