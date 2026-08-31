"Они привезут сюда весь свой цирк!" Британцы в бешенстве из-за переезда Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл неделю назад вернулись в Британию. Но Сассекские столкнулись с довольно холодным приёмом. Герцог и герцогиня решили поселиться в Котсуолдсе, что не вызвало восторга у местных жителей.

"Негативная реакция связана не столько с тем, что знаменитости поселятся по соседству — в Котсуолдсе и без того живёт множество чрезвычайно известных и богатых людей, и местные привыкли уважать их частную жизнь. Люди нервничают из-за практических последствий проживания здесь семьи, которой требуется серьёзная охрана, в районе, состоящем из крошечных деревень, узких дорог и уже перегруженных школьных маршрутов. Возникают вопросы об автомобилях охраны, сотрудниках безопасности и о том, не станет ли движение ещё сложнее всякий раз, когда Гарри и Меган или их дети будут куда-то ехать. Люди не хотят, чтобы их привычная жизнь нарушалась", — сообщил Radar один из местных жителей.

От Сассекских будут требовать жить по местным правилам, герцогу с герцогиней и их службе безопасности придется приспособиться к жизни в Котсуолдсе, а не заставлять всё сообщество подстраиваться под них.

"Давние жители района в ярости от перспективы того, что они привезут сюда весь свой цирк", — отметил инсайдер издания.

При этом нашлись и те, кто с юмором отнесся к переезду Сассекских. В частности, появились шутки о лайфстайл-проектах Меган и о том, понравится ли герцогине, продававшей джемы и другие продукты под брендом As Ever, местная любовь к органическим продуктам.

Однако за шутками скрывается сохраняющаяся неприязнь к Сассекским из-за их публичной критики монархии после отказа от обязанностей работающих членов королевской семьи в 2020 году. Мемуары Гарри "Запасной", интервью супругов и их сериал Netflix подробно затрагивали ухудшение их отношений с другими членами королевской семьи. Особенно резко Гарри высказывался о Камилле, называя её "опасной" и "злодейкой", когда рассказывал о предполагаемых попытках улучшить её общественный имидж.

"В этой части Котсуолдса очень сильны чувства преданности королю, королеве Камилле и принцу Уильяму, и это неизбежно влияет на отношение некоторых людей к перспективе того, что Гарри и Меган станут их соседями. Люди не забыли всё, что было сказано после ухода Сассекских. Простая покупка дома неподалёку и возвращение в Великобританию не заставят всю эту историю исчезнуть за одну ночь", — подчеркнул источник.

При этом Котсуолдсу далеко не впервой принимать богатых и знаменитых жителей. Одним из самых узнаваемых поселенцев стал Джереми Кларксон. Дэвид и Виктория Бекхэм также владеют загородным домом в этом районе.