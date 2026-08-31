Песков: В Москве все еще ждут Зеленского на переговоры

Владимира Зеленского по-прежнему ждут в Москве. Президент России Владимир Путин говорил о том, что, если украинский лидер хочет переговоров, то может приехать в российскую столицу, напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил: саммит необходим только для того, чтобы финализировать какие-то договоренности. При этом сами договоренности должны быть подготовлены в результате очень сложных переговоров, приводят слова Пескова "Известия".

Ранее стало известно, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время тайного визита в Москву на этой неделе предложил провести трехстороннюю встречу. В Вашингтоне считают, что в переговорах должны участвовать Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и Владимир Зеленский.