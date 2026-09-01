Путин поздравил школьников и педагогов с Днем знаний

Сегодня - День знаний. Начинается новый учебный год. В школы придут около семнадцати с половиной миллионов детей. По традиции, главные герои дня - первоклассники. Впервые сядут за парты полтора миллиона юных россиян.

Праздник во всех школах - а это более тридцати восьми тысяч учреждений - начинается с торжественного поднятия государственного флага и исполнения гимна. А после поздравлений и напутственных слов во всех классах пройдёт первое занятие из цикла "Разговоры о важном".

С началом нового учебного года школьников, педагогов и родителей поздравил Владимир Путин.