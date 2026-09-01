Российские средства ПВО сбили 516 украинских БПЛА в ночь на 1 сентября

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили в ночь на вторник, 1 сентября, 516 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщило Министерство обороны России в своем официальном MAX-канале, вражеские дроны были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

По подсчетам РИА Новости, с 1 января по 31 августа над территорией России было сбито и обезврежено не менее 115 259 украинских БПЛА самолетного типа. Август оказался месяцем наиболее интенсивных обстрелов: за 31 день было уничтожено 29 850 беспилотников, что стало максимальным месячным показателем с начала 2026 года.

Как рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, за неделю с 24 по 30 августа от атак ВСУ погибли 53 мирных жителя России, в том числе семеро детей. За семидневку по гражданским объектам на российской территории украинские вооруженные формирования выпустили не менее 8382 боеприпасов.