Вооруженные силы России нанесли новые удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Сообщается о серии взрывов в Киеве, Одессе и Черкассах. Это ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. По всему фронту идет наступление в зоне спецоперации.

Серьезный урон врагу наносят расчеты войск беспилотных систем. Только на Добропольском направлении в ходе воздушного боя операторы ударных дронов перехватили и ликвидировали прямо в небе шесть неприятельских БПЛА. На Краснолиманском участке фронта по укрепрайону боевиков ударила артиллерия. Огнем самоходных гаубиц цель была полностью уничтожена.

В Сумской области вражеский опорник, замаскированный в лесополосе, накрыли "Градом". Реактивные снаряды легли точно в заданный квадрат. А это уже Запорожская область - к позициям ВСУ выдвигаются наши штурмовики. Малыми группами бойцы обходят врага с фланга и начинают последовательную зачистку укреплений.