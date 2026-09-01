Минобороны озвучило имена новых героев СВО

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Рядовой Сергей Стыркин уничтожил беспилотник противника и смог восстановить связь, повреждённую в результате артиллерийского обстрела. Под вражеским огнём и атаками FPV-дронов он, рискуя жизнью, добрался до указанной точки, устранил неполадки и наладил контакт между подразделениями.

Младший сержант Евгений Руденко в составе расчёта гаубицы "Гиацинт-Б" грамотно руководил артиллеристами, которые, взаимодействуя с разведчиками, вели огонь по обнаруженным целям. Наши бойцы подверглись ответному обстрелу и атаке FPV-дронов, но благодаря заранее подготовленным укрытиям выполнили задачу, уничтожив четыре пункта управления БПЛА.