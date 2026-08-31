Крупнейший завод беспилотников загорелся в Польше

Пожар вспыхнул на фабрике крупнейшего в Польше изготовителя беспилотников. Эпицентр возгорания находился в одном из производственных помещений компании WB Electronics в городе Скаржиско-Каменна.

Как сообщила в соцсети X полиция Свентокшиского воеводства, около полуночи 31 августа один из работников фабрики уведомил правоохранительные органы о срабатывании противовзломного датчика. Это произошло в помещении рядом со складом, где хранилась электроника.

Полицейские и пожарные, прибывшие на место происшествия, подтвердили факт возгорания. Пожар удалось ликвидировать в течение двух часов, никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания пока не установлены, подозревают диверсию, передает ТАСС.