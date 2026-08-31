Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" – фаворит избирательной гонки в восточногерманской земле Саксония-Анхальт. АдГ располагает поддержкой 43% избирателей, существенно опережая все другие партии, пишет Bild.

По мнению авторов, сценарий, по которому АдГ получает абсолютное большинство и возможность править в одиночку с лидером списка Ульрихом Зигмундом стал бы для ХДС историческим поражением. И личную ответственность возложат на нынешнего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

Выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт запланированы на 6 сентября. Эксперты считают, что они могут запустить цепную реакцию. 20 сентября также пройдет голосование в Палату депутатов Берлина и ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания. В случае провала ХДС на этих выборах, скорее всего, вновь встанет вопрос о смене канцлера.