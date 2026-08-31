Владимир Путин перед стартом саммита ШОС провел ряд двусторонних встреч. Главное

В аэропорту "Манас" - почетный караул. Киргизские военнослужащие и национальные герои – баатыры. У трапа самолета президента России приветствует председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев. Предлагает попробовать традиционное угощение: боорсоки - кусочки теста, запеченные во фритюре - и мед. "Хлеб-соль" по-киргизски Владимиру Путину понравился. А дети подарили гостю Батая. Имя, составленное из двух слов - барс и "таяныч", с киргизского - "опора", дали талисману Шестых всемирных игр кочевников. В эти дни они пройдут в Киргизии.

Программа Владимира Путина в Бишкеке насыщенная. Запланировано около десятка только двухсторонних встреч. В том числе с главами Индии, Турции, Армении, Китая. С Си Цзиньпином президент России в этом году лично встречается уже во второй раз. Дорогого друга приветствует по-китайски.

В начале беседы Владимир Путин попросил Си Цзиньпина передать соболезнования родным и близким погибших и пожелания выздоровления пострадавшим из-за мощного наводнения на границе Китая и Непала. Что же касается двухсторонних связей России и КНР, они, по словам Путина, в условиях сложной геополитической обстановки, являются образцом межгосударственных отношений: "Мы реализуем крупные проекты в энергетике, промышленности, в космосе, транспорте, логистике. Первый регулярный рейс китайского контейнеровоза был осуществлен в середине августа по Северному морскому пути. Высокими темпами растут взаимные поставки сельхозпродукции ‒ плюс 34 процента. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают и цифровые инновации, в том числе и технологии искусственного интеллекта".

Среди приоритетов - и гуманитарные связи. Между Россией и КНР действует безвизовый режим. За это время активизировались деловые контакты, а рост турпотока превысил 40 процентов. Соглашение, изначально рассчитанное на год, уже продлили до конца 2027-го. Владимир Путин сообщил: Россия готова к совместной работе, чтобы сделать безвиз постоянным.

Растет российский турпоток и в Индию. За прошлый год - на 16 процентов. А число индийских студентов в наших вузах, это особо отметил Владимир Путин, за 10 лет увеличилось в семь раз. В центра внимания двух лидеров - и международная повестка.

"Мы тесно координируем свои усилия в ООН, БРИКС, "Группе 20". И, разумеется, в ШОС. И сегодня у нас отличная возможность сверить часы и наметить движения вперед в развитии отношений", - сказал Путин.

Нарендра Моди затронул тему украинского конфликта: "Вам известно, что Индия поддерживает все мирные усилия на этом трэке. И мы намерены это делать и в будущем. Каждый день, что длится война, человечество отбрасывается назад. Каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству надежду на мир".

По окончании переговоров Путин и Моди сели в российский "Аурус". Продолжать общение в машине для двух лидеров уже традиция. Так было во время визита нашего президента в Дели в декабре прошлого года. На этот раз вместе отправились к недавно построенной "Бишкек арене". Здесь - неформальная программа саммита ШОС. Открытие Шестых всемирных игр кочевников. Впервые они прошли в 2014 году тоже в Киргизии и за 12 лет выросли в крупные соревнования - 3000 спортсменов из более чем 112 стран. За Россию во всех 43 дисциплинах выступят представители почти половины регионов страны. Знаменосец команды - Айдын Монгуш из Тывы - борец. Занимается одновременно тувинской национальной борьбой хуреш, якутской - хапсагай, вольной борьбой и сумо. Нашу сборную Владимир Путин приветствовал стоя.

Затем у президента России снова двухсторонние встречи - с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

"Что меня особенно радует - это развитие наших контактов в гуманитарной сфере. 60 тысяч студентом казахстанских обучаются в России. В Омске открыт филиал казахстанского ведущего вуза. То есть у нас дорога с двухсторонним движением. Практически по всем вопросам сегодня есть возможность, по всему этому комплексу и поговорить", - отметил Путин.

Во вторник - официальное открытие саммита ШОС. В этом году организация отмечает 25-летие. За круглым столом соберутся 18 лидеров стран-участниц и стран-партнеров, а также представители семи международных организаций, в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, главы СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.