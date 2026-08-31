На кадрах из Харькова - очередной пример насильственной мобилизации на Украине, которую Зеленский распорядился усилить. По словам главаря киевского режима, в месяц необходимо призывать минимум 30 тысяч человек.

"Такой объем пополнения называют минимальным для сохранения нынешних позиций, однако он указывает на то, что реальные потери украинской армии значительно выше официально признаваемых", - пишут британские СМИ.

Прозревают постепенно не только западные журналисты, но и некоторые украинские политики. И насчет кратного занижения людских потерь, и насчет победных реляций Зеленского относительно ударов по гражданским объектам в глубине России. Сложить два плюс два смог даже экс-нардеп Игорь Мосейчук, внесенный в нашей стране в список террористов и экстремистов: "Это простая математика. Я четко понимаю, сколько там логистических центров в России и сколько логистических центров на Украине. И соразмерность понимаю. И точно так же я считать умею прилеты. И когда соотношение 1 к 10 или 1 к 5, очевидно, что Украина сгорит быстрее".

Понимая это, киевский режим давно уже использует гражданские объекты для хранения своих ракет и дронов. Причем эти склады размещаются рядом с жилыми домами. Так было и в деревне Милая Киевской области, куда на днях прилетели российские "Герани".

Впрочем, на мнение людей никто обращать внимания не будет. Жертвы среди гражданского населения - отличная возможность для Зеленского в очередной раз попиариться. А заодно попросить у европейских спонсоров еще денег, которых Европа и так не жалеет на продолжение войны. По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, украинский конфликт дает возможность странам Евросоюза перевооружиться. Та же Германия тратит на это сейчас десятки миллиардов евро.

Вряд ли немцы оценят подобный пассаж главы правительства ФРГ. Хотя, учитывая рейтинг Мерца, которого называют худшим канцлером в истории страны, ему уже все равно. Слепая поддержка коррупционного киевского режима и бездействие в миграционной политике делают свое дело. Последний пункт может стоить поста и премьер-министру Испании, который уже обвинил в наплыве мигрантов в Сеуту Россию.

Глядя на всю эту вакханалию, происходящую в "райском саду" ЕС, исландцы решили держаться от него подальше. На референдуме больше половины граждан Исландии отказались возобновлять переговоры о членстве в этом объединении.

А вот Украина, напротив, продолжает стремиться в Евросоюз, стараясь на этом пути выжать из него побольше денег. Хотя ресурсы европейцев все же не безграничны. А американцы больше платить не хотят. Да еще и пробуют договориться с Москвой. В понедельник глава российского Минфина прилетел в США и встретился со своим коллегой Скоттом Бессентом. И такие встречи настораживают европейских союзников Украины. Да и Киев, который хочет стрясти еще больше денег с Брюсселя. Вот и тиражирует ролики с пустыми полками в магазинах.

Учитывая, что провизия в страну от западных спонсоров поступает без задержек, выглядит это как очередная попытка разжалобить европейцев. Мол, русские хотят устроить на Украине голод. Впрочем, с едой проблем никаких нет. А у украинских чиновников нет проблем и со зрелищами. В Харькове набирает обороты скандал с участием замглавы местной администрации, которого застали в обществе мастерицы эротического танца. Впрочем, последствий ждать все же не стоит. На девушке был венок в цветах национального флага Украины. А значит, происходящее вполне может сойти за патриотическую акцию.