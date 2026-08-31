Российские автомобили должны быть доступны широкому кругу граждан, а отечественным автопредприятиям в условиях внешних санкций необходимо оказать поддержку. С таким заявлением выступил премьер Михаил Мишустин на совещании заместителями.

В прошлом году совокупный объём выпуска автомобилей в стране составил 830 тысяч. Но заводы, опираясь на собственные компетенции, способны выпускать более трех миллионов машин в год. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года, в ней определены основные целевые индикаторы.

Еще одна тема совещания - образование. Премьер напомнил, что 1 сентября в России за парты сядут почти 18 миллионов школьников, из них полтора миллиона первоклашек.