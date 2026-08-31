Российские автомобили должны быть доступны широкому кругу граждан, а отечественным автопредприятиям в условиях внешних санкций необходимо оказать поддержку. С таким заявлением выступил премьер Михаил Мишустин на совещании заместителями.
В прошлом году совокупный объём выпуска автомобилей в стране составил 830 тысяч. Но заводы, опираясь на собственные компетенции, способны выпускать более трех миллионов машин в год. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома до 2035 года, в ней определены основные целевые индикаторы.
Еще одна тема совещания - образование. Премьер напомнил, что 1 сентября в России за парты сядут почти 18 миллионов школьников, из них полтора миллиона первоклашек.
"Обеспечение для детей и молодежи доступа к качественному образованию и современным знаниям во всех сферах – гуманитарной, естественно-научной, технологической – является одним из важнейших приоритетов правительства. Чтобы у ребят были возможности как можно раньше найти ориентиры в жизни, раскрыть свои таланты, получить необходимые навыки в профессии, компетенции, стать квалифицированными специалистами, которые нужны стране", - сказал Мишустин.