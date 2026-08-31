ЦИК разрешила относить освобожденные территории к труднодоступным для голосования

Центральная избирательная комиссия разрешила включать освобожденные территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в перечень труднодоступных для голосования на выборах в Госдуму 9 созыва.

Основной этап голосования пройдет с 18 по 20 сентября. С 28 августа идут досрочные выборы в 12 регионах, в которых введено военное положение или средний уровень реагирования.

Булаев также рассказал, что ЦИК получил обращение из новых регионов и республики Абхазия о необходимости увеличения количества бюллетеней.

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев в Тюмени оценил результаты капитального ремонта станции скорой помощи, которая обслуживает более миллиона человек. В здании открылся территориальный центр медицины катастроф. Показали Владимиру Якушеву и новую современную школу - уже завтра она откроет свои двери для 1200 учеников. Гость отметил, что во всех регионах нашей страны подготовка к учебному году прошла успешно.

ЛДПР призвала проверить недобросовестные управляющие компании по всей России. Для этого председатель партии Леонид Слуцкий обратился в Генеральную прокуратуру. Политик отметил, что износ коммунальной инфраструктуры в некоторых регионах превышает 80 процентов. Управляющие компании нередко завышают тарифы, а средства граждан используют не по назначению. На форуме "ЖКХ Решаем проблемы" лидер либерал-демократов призвал направлять жалобы на коммунальщиков в офис партии.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов накануне нового учебного года вместе с однопартийцами принял участие в своеобразном уроке мужества, посетив Московскую картинную галерею Василия Нестеренко. Экспозиция посвящена подвигам защитников России, в том числе участников СВО. Художник, чьи работы украшают Храм Христа Спасителя и Главный храм Вооруженных сил России, лично провел экскурсию. Зюганов призвал извлечь уроки из многовековой истории Отечества.