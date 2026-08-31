Киев признают прифронтовой территорией в сентябре

Украинские власти могут признать Киев и Киевскую область прифронтовыми территориями уже в сентябре. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Верховной рады Руслана Горбенко.

По данным депутата, правительство работает над соответствующим постановлением около двух недель. То есть, с момента начала массированных атак ВС России по складам.

Признание прифронтовой территорией означает, кроме всего прочего, и предоставление дополнительных льгот для бизнеса. В их числе и расширение возможностей для бронирования сотрудников от мобилизации.