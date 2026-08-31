Путин: Россия движется к завершению СВО

Президент России отреагировал на призыв премьера Индии разрешить конфликт на Украине мирными средствами. Владимир Путин заявил, что Россия движется к завершению специальной военной операции.

Нарендра Моди встретился с российским лидером на полях саммита ШОС в Бишкеке. Индийский премьер в разговоре с Путиным коснулся темы Украины, призвав двигаться в направлении мирного разрешения конфликта.

Российский президент поблагодарил Моди. Он отметил, что Россия движется именно по этому пути - к завершению СВО, передает РИА Новости.