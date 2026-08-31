Собянин вручил награды заслуженным москвичам

В преддверии Дня города мэр Сергей Собянин вручил заслуженным москвичам государственные награды и награды города. Ряд горожан был отмечен в том числе орденом Александра Невского и орденом Дружбы.

Мэр поздравил награжденных. Он подчеркнул, что благодаря горожанам столица, несмотря на все сложности, продолжает активно развиваться. В мегаполисе строятся новые станции метро, дороги, открываются медучреждения, школы и детские сады. Город живет полноценной жизнью и помогает бойцам в зоне СВО.

Столичные промышленные предприятия обеспечивают всем необходимым, миллионы горожан отправляют благотворительную помощь, а в столичных клиниках лечат раненных героев. Москва помогает Севастополю, Крыму, городам-побратимам - Донецку и Луганску.

Мэр отметил, что вместе с президентом и со страной мы делаем все для победы.