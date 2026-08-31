Стало известно о россиянах на борту затонувшего у Кипра парома

Посольство России в Турции сообщило о россиянах на борту парома, который затонул у берегов Кипра 30 августа. Как стало известно, в числе пассажиров были две гражданки России.

Паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся в море накануне. Это произошло в 2,5 километрах от побережья у города Гирне Турецкой Республики Северного Кипра. Одна из россиянок спасена, угрозы ее жизни нет.

Вторая гражданка России, как сказано в сообщении посольства, на настоящий момент числится пропавшей без вести. Дипмиссия продолжает следить за ситуацией. Ранее посольство сообщило, что россиянка погибла в результате крушения парома, однако затем публикацию удалило.