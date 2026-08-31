Кабмин разрешил продажу на АЗС топлива по стандартам ниже "Евро-5"

Топливо стандартов до "Евро-5" теперь можно продавать на российских АЗС. Разрешение временно торговать бензином и дизелем Евро-2, Евро-3, Евро-4 и 5 выдало правительство.

Как передает ТАСС, решение будет действовать до 30 июня 2027 года. Ранее НПЗ могли поставлять такое топливо по внутренним контрактам, а его продажа на АЗС была ограничена. После решения кабмина оно сможет поступать в розницу на единых для рынка условиях.

На автозаправочных станциях обязаны указывать экологический класс бензина или дизеля. Потребители смогут самостоятельно выбирать топливо с учетом его характеристик. В Минэнерго подчеркнули, что постановление имеет временный характер: это инструмент оперативного реагирования на нынешние условия функционирования топливного рынка.