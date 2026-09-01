Понимают ли на Западе суть предложений России по урегулированию конфликта. Если да, то почему так настойчиво пытаются продвигать свои схемы, на которые наша страна никогда не пойдёт? И зачем прилетал в Москву директор ЦРУ?

В программе "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с обозревателем международной медиагруппы "Россия Сегодня" Ростиславом Ищенко.

"Директор ЦРУ вряд ли прилетал проталкивать какие-то условия мира. Наши бывшие европейские друзья совершенно не настроены урегулировать ситуацию вокруг Украины. Европа не хочет никаких правил", - отметил он.

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