Западные издания – как более, так и менее уважаемые – в настоящее время не гнушаются никакими фейками. Верить надо не "уткам", а реалиям на фронте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал публикации в западных СМИ. Те писали, что приезжавший ранее в Москву глава ЦРУ Джон Рэтклифф якобы предлагал провести трехстороннюю встречу по Украине.

По словам Пескова, к этому визиту надо относиться как к рутинным контактам по линии специальных служб. Он подчеркнул, что основы внешней политики России и тем более политики в контексте Украины определяет президент Владимир Путин, сказал представитель Кремля в комментарии "Вестям".