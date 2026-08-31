Трамп надеется, что из визита Силуанова в США "что-нибудь получится"

Говоря о приглашении России на мероприятия Большой двадцатки, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что из визита министра финансов РФ Антона Силуанова в США "что-нибудь получится". Американский лидер добавил, что хочет поладить со всеми.



"Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми", — заявил Трамп в ответ на просьбу журналистов прокомментировать приглашение российского министра.



В понедельник министр финансов России Антон Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20". Мероприятие проходит 31 августа и 1 сентября в Эшвилле (США). На полях мероприятия он также провел встречу с главой минфина США Скоттом Бессентом.