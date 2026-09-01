В Кремле рассказали, почему контакты в ШОС импонируют многим странам

Контакты в Шанхайской организации сотрудничества строятся на взаимном уважении, а не по правилу "босса и вассала", это импонирует многим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Это объединение государств, которые разделяют единую идеологию. Идеологию о том, как именно нужно выстраивать отношения в многостороннем и двустороннем формате. Эти отношения должны быть на основе права, а не правил, которые кем-то диктуются, на основе взаимных договоренностей, взаимного уважения, взаимной выгоды", — сказал Песков в интервью "Номад ТВ".



Пресс-секретарь президента РФ отметил, что такой формат работы нравится странам, которые участвуют в ШОС, и тем, кто проявляет интерес.



"И вот этот вот режим, основанный на взаимном уважении, а не построенный по правилам, знаете, какого-то босса и подчиненных вассалов, он, конечно, импонирует тем странам, которые и присоединились к ШОС, и тем, которые проявляют к этой организации большое внимание", — добавил Песков.