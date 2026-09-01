Цифровой рубль и оплата транспорта в "Максе": 1 сентября вступает в силу ряд новшеств

Информация о ряде нововведений, которые вступают в силу в сентябре и затрагивают миллионы россиян. С этого месяца стартует массовый запуск цифрового рубля. Клиенты крупнейших банков могут открывать счета, делать переводы, оплачивать покупки и услуги. Все операции проводят без дополнительных комиссий.

Усиливаются гарантии для женщин с детьми. Теперь при приеме на работу россиянок, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет, работодателям запрещено устанавливать испытательный срок. С 1 сентября исследование на аппаратах магнитно-резонансной томографии можно будет проходить без назначения лечащего врача.

А ещё по всей России стала доступна оплата проезда в общественном транспорте через приложение "Макс".