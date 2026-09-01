Российские бойцы нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по мишеням на территории Украины.

Как рассказало Министерство обороны России в своем MAX-канале, поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области. Эти объекты использовались врагом в снабжении топливом, производстве ракетных и беспилотных систем, а также комплектующих.

Наряду с этим удары нанесены по объектам инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск. Цели использовались укронацистами для хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов и обеспечивающие функционирование украинских портов.

На Западе ранее отмечали, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский крайне недоволен происходящим. По словам военного аналитика Александра Меркуриса, "Зеленский, которого, очевидно, злят российские авиаудары, теперь требует нарастить производство украинских беспилотников"

Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб предупредил: Запад так упорно игнорирует успехи Москвы на поле боя, что грядущее поражение Украины застанет его врасплох. Эксперт отметил, что "когда люди сталкиваются с реальностью, которая сильно отличается от их ожиданий, они могут реагировать так, что это становится довольно опасно".