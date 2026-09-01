Министр финансов США Скотт Бессент во время общения с российским коллегой Антоном Силуановым на полях мероприятий по линии "Группы двадцати" (G20) поднимал тему урегулирования украинского конфликта. Об этом рассказал во вторник, 1 сентября, информированный источник.

По словам собеседника агентства Reuters, Скотт Бессент сообщил Силуанову, что никакое соглашение между Соединенными Штатами и Россией невозможно до завершения конфликта на Украине.

Также, сообщает агентство, американский политик якобы объявил коллеге о невозможности снятия или ослабления санкций с России до наступления мира на Украине.

Официального подтверждения эти сообщения не получали. Заместитель главы Министерства финансов США по международным делам Эрин Браун лишь подтвердила факт встречи, назвав ее продуктивной. По словам Браун, политики говорили про план американского президента Дональда Трампа, предназначенный "для мира и экономического роста", пишет Politico.

Накануне этой встречи Трамп выразил надежду на то, что из визита министра финансов России Антона Силуанова в США "что-нибудь получится". Свой оптимистичный настрой американский лидер объяснил тем, что "нам нравится ладить со всеми". Именно такие визиты, по словам Трампа, являются одной из причин его успеха.

Российская сторона неоднократно подчеркивала открытость к диалогу и мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом Москва категорически отказалась идти на уступки, которые откроют киевского режиму возможности для передышки и перевооружения, подчеркнув, что добьется целей специальной военной операции любым путем.