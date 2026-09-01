В Кремле о развитии ситуации вокруг Ирана не по лучшему сценарию

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 1 сентября в Бишкеке, где проходит саммит стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Ситуация вокруг Ирана накаляется, а военный конфликт обостряется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Ситуация, конечно, развивается не по лучшему сценарию. Мы видим, что буквально накануне были очередные всплески эскалации", - сказал он в интервью ИС "Вести".

Накануне США заявили об ударах по иранскому острову Ларак в Ормузском проливе, где расположены пусковые установки. Иран ответил атакой на американские войска, дислоцированные в Иордании, и назвали эту атаку США "роковой ошибкой".