Референдум в Армении по вопросу вступления в ЕС покажет разницу между армянами и гражданами Исландии.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос о армянской евроинтеграции на фоне референдума в Исландии.

"Исландцы не захотели. Посмотрим, какая разница между исландцами и армянами", — сказал представитель Кремля в интервью ИС "Вести".

Песков напомнил, что армянский премьер-министр Никол Пашинян не считает Россию стратегическим партнером.

"Если господин Пашинян считает по-другому и если он может это объяснить армянам, значит, армяне соответствующим образом проголосуют на референдуме", - считает спикер Кремля.

30 августа в Исландии прошел референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз. 52,8% жителей выступили "против" – это более 99 тысяч человек. Глава "Европейского комитета по расширению НАТО" Гюнтер Ферлингер заявил, что провал референдума – это "победа Путина", не уточнив, каким образом российский лидер связан с ситуацией в Исландии.